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N3COM представляет обновленную систему спектрального уплотнения для операторов фиксированной связи и ЦОДов

Компания N3COM, российский разработчик телекоммуникационного сетевого оборудования, представляет обновленную систему спектрального уплотнения DWDM N3-8200 с поддержкой скорости до 400G. Об этом CNews сообщили представители N3COM.

N3-8200 – это платформа передачи данных нового поколения для построения магистральных и городских волоконно-оптических сетей связи, а также для обеспечения соединений ЦОДов.

Решение N3-8200 реализует единую платформу для коммутации, спектрального мультиплексирования DWDM, передачи данных и фотоники. Платформа позволяет передавать по паре оптических волокон до 96 каналов в стандартной частотной сетке.

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DWDM N3-8200

Емкость системы может быть увеличена при использовании расширенного частотного диапазона. Производительность системы N3-8200 и применяемая технология FlexGrid ROADM позволяют повысить пропускную способность и гибкость оптических сетей, а также обеспечить более эффективное использование ресурсов.

N3-8200 представляет собой стандартное шасси 19” высотой 2U и вмещает до восьми слотов. Компактная конструкция упрощает интеграцию и уменьшает требуемое пространство для развертывания. В свою очередь, модули с высокой плотностью портов и высокой пропускной способностью гарантируют необходимую гибкость в организации сервисов оптических сетей под различные задачи.

Платформа может интегрировать множество различных подсистем: EDFA, ROADM, FOADM, OCM, OTDR, 100/200/400G транспондеры и MUX-пондеры. N3-8200 поставляется с полным комплектом ПО и услуг, кроме того, N3COM обеспечивает техническую поддержку и гарантийное обслуживание.

Решение N3COM позволяет операторам сетей связи и ЦОДов ускорить развертывание, снизить эксплуатационные расходы, а также повысить гибкость и эффективность работы сетей.

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Компания N3COM – российский производитель сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государственные и муниципальные службы.

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