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Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит подключить операторов к Единой платформе верификации вызовов и исполнить требования ФЗ-319. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Платформа обеспечит проверку трафика, а также формирование и отправку отчетности в ГРЧЦ по принимаемым антифрод-мерам. Это позволит закрыть уязвимости в сетях менее крупных операторов и максимально охватить рынок. Действующая платформа ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тыс. попыток мошеннических вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 15 млн, в год – более 180 млн.

Сейчас на сети Tele2 работают более 20 MVNO-партнеров. При их подключении к антифрод-платформе хост-оператор сможет защищать абонентов операторов, присоединенных к системе. Антифрод-платформа, кроме модуля верификации вызовов, включает несколько решений для защиты абонентов от различных видов телекоммуникационного мошенничества. За четыре года эксплуатации антифрод-платформы Tele2 накопила большой опыт в борьбе с подменой номеров, полезный MVNO-партнерам. Виртуальные операторы будут экономить на покупке своего решения и использовать экспертизу Tele2 в борьбе с фродом.

Tele2 подготовила техническое решение, а также методологию подключения своих MVNO-партнеров к антифрод-платформе, которая с 2019 г. противодействует мошенничеству с использованием «подмены номера». Система основана на online-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.

На сети Tele2 работают MVNO-операторы с различными технологическими решениями, для которых существуют несколько вариантов подключения. В зависимости от типа MVNO – light, medium, MVNE platform, full – прорабатываются разные варианты присоединения к антифрод-платформе. Tele2 гибко адаптирует решение в переговорах с партнерами, сейчас к системе готовятся подключиться несколько виртуальных операторов.

В 2022 г. Tele2 подключилась к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ. Согласно предоставленным техническим условиям владельца единой платформы, узел верификации Tele2 проводит обмен данными c центральным узлом системы. Хотя крупные операторы взаимодействуют по проверке трафика, уязвимости остаются в сетях мелких операторов, что доказывает необходимость подключения к Единой платформе верификации вызовов всеми участниками рынка. Присоединение MVNO-партнеров к антифрод-платформе Tele2 позволит проводить верификацию и предоставлять статистику по выявленным инцидентам с «подменой номера». Интеграция антифрод-решения Tele2 поможет MVNO-операторам подключиться к общенациональной системе – защитить клиентов и выполнить требования закона «О связи» (ФЗ-319).

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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