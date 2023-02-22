«Мегафон» ускорил мобильный интернет в смоленском дворце спорта «Юбилейный»

«Мегафон» подготовил телеком-инфраструктуру для крупнейшего спортивно-оздоровительного комплекса в Смоленской области. Связисты обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом все главные локации и внутренние помещения дворца спорта «Юбилейный». Теперь абонентам компании на площадке будет доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Высокоемкие базовые станции сети четвертого поколения (4G) внутри спортивного объекта позволят абонентам пользоваться современными цифровыми сервисами, в том числе вести прямые эфиры с соревнований и концертов в высоком разрешении, общаться в соцсетях, а также пользоваться технологией VoLTE для наилучшего качества голосовой связи.

Спортивный объект оснащён современным indoor-оборудованием стандарта LTE-1800 для работы с повышенной нагрузкой на сеть во время массовых мероприятий. Более 20 базовых станций, входящих в распределенную антенную систему, обеспечивают качественным сигналом 4G всю площадь спортцентра: универсальный зал на 2,6 тыс. зрителей, ледовую арену на 1,3 тыс. мест, бассейн, парковку, а также служебные помещения.

«В «Юбилейном» проходят важные спортивные соревнования региона и страны, концерты современных исполнителей. Мы понимаем, насколько важно зрителям быть онлайн на подобных мероприятиях. Благодаря проведенным работам посетители Дворца смогут с комфортом пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами как внутри помещений, так и снаружи. Кроме того, устойчивый сигнал LTE дает возможность реализовывать внутри помещений различные технические решения для бизнеса», – сказал Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.