«Мегафон» ускорил интернет в Великом Новгороде

«Мегафон» продолжает модернизировать и строить объекты связи в жилых микрорайонах Великого Новгорода с активной концентрацией абонентов. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 20%.

Акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошли Западный и Псковский районы областного центра, а также микрорайоны Софийской и Торговой стороны, где суммарно проживает свыше 100 тыс. человек. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне улучшения оказались школы, детские сады, магазины, почтовые отделения и аптеки.

Технические специалисты компании увеличили емкость сети в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц стандарта LTE. Благодаря совместному использованию LTE 1800 и LTE 2600 увеличилась скорость интернета, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.

Спрос на высокие скорости интернета в Великом Новгороде подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2023 г. пользователи компании скачали около 5 ПБ данных — это на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. Лидерство Мегафона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Великом Новгороде. В IV квартале 2022 г. оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе – до 34,04 Мбит/с. «Мегафон» продемонстрировал лучший показатель по результатам более 1 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.