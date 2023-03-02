МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила в 33 регионах России скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%, а их емкость на 28% в результате перевода (рефарминга) частот 2100 МГц, выделенных под предыдущее поколение 3G (UMTS), на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). До конца 2023 г. МТС планирует провести рефарминг частот 3G еще в 14 регионах, включая Москву, а после 2025 г. намерена постепенно отключать сети UMTS 2100 МГц по мере отказа абонентов от устаревших телефонов 3G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рефарминг в диапазоне 2100 МГц также позволяет улучшить покрытие на местности и проникновение сигнала внутри зданий – базовая станция LTE на частоте 2100 МГц имеет больший радиус действия, чем в LTE 2600 МГц. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширяет доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

Кроме рефарминга UMTS 2100 МГц, на сегодня МТС провела в 83 регионах России основные работы по переводу в LTE диапазона 1800 Мгц, который был выделен для стандарта мобильной связи второго поколения.

«В условиях, когда потребление интернет-трафика из года в год растет, а частотного спектра не хватает, рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. В рамках технологической нейтральности МТС первой в России стала осваивать частоты устаревающих стандартов под строительство современных сетей LTE-Advanced. Начиная с 2015 г. у нас практически во всех регионах России переиспользован диапазон GSM 1800, а с 2018 г. мы активно заняты рефармингом частот UMTS 2100», - отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Сегодня только 6% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, и мы ожидаем, что эта доля в ближайшие годы продолжит сокращаться. После 2025 г., по мере прекращения использования 3G-телефонов, мы сможем постепенно выключать остающиеся сети UMTS, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12%», - сказал Виктор Белов.

На сегодня сети LTE 2100 МГц развернуты в 33 регионах России: в Москве и Санкт-Петербурге; Московской, Ленинградской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Ярославской областях; Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском, Ставропольском краях; республиках Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Татарстан и Ямало-Ненецком АО. В ряде локаций в этих регионах МТС продолжит рефарминг.

В течение 2023 г. МТС планирует завершить рефарминг основных локаций в Москве и провести основные работы по рефармингу диапазона 2100 МГц еще как минимум в 13 регионах: в Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской и Тверской областях.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.