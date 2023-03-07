CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через «Мобильный ID»

билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через «Мобильный ID», а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии.

Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход.

Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян: «С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через "Мобильный ID". Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок «логин-пароль», а главное — безопасно. В перспективе "Мобильный ID" позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением "Мобильного ID" в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам».

«Мобильный ID» по умолчанию доступен для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. билайн активно занимается внедрением и интеграцией «Мобильного ID» в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

Реклама. Beeline.ru

Токен: LatgCAg9B

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

Создана технология, которая решает всеобщую проблему Wi-Fi и делает его сверхбезопасным

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще