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В Калининградской области появилась связь в популярном рыболовном месте

«Мегафон» запустил сеть LTE в поселке Матросово на Куршском заливе – одном из наиболее популярных мест среди любителей рыбалки, где в сезон на берег выходят тысячи рыбаков. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Телекоммуникационная инфраструктура «Мегафона» в Матросово поддерживает современные стандарты связи и обеспечивает доступ к мобильным сервисам не только для рыбаков, но и местных жителей. Теперь гости поселка имеют доступ к мобильной связи в прибрежных локациях, а почти 500 матросовцев могут воспользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами – загружать онлайн фильмы, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги, учиться и работать удаленно.

«В сезон рыболовства в Матросово съезжаются рыбаки со всей страны. Чтобы любители балтийской рыбалки могли всегда быть на связи как на берегу, так и на воде, мы построили новую базовую станцию в поселке. Современные технологии имеют большое значение – они повышают уровень жизни, обеспечивают комфорт и безопасность пользователей. Теперь наши абоненты в локации могут молниеносно делиться с близкими фотографиями своих трофеев и красотами Янтарного края на скорости до 150 Мбит/с», – сказал директор «Мегафона» в Калининграде Сергей Лихобабин.

Также проведенные работы обеспечили стабильной голосовой связью и устойчивым 4G-покрытием загородный комплекс FishDorf – одно из самых излюбленное мест отдыха калининградцев, где летом можно купаться в открытом бассейне и сплавляться на байдарках, а зимой кататься на коньках и посещать баню с купелью.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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