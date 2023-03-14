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Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал спрос на городские, мобильные и зарубежные номера среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России с 2021 по 2022 г. По данным статистики «Телфин», спрос на мобильные номера за год во всех регионах вырос на 84%.

В анализе структуры спроса учитывались данные по подключению мобильных, зарубежных номеров и городских в различных географиях России за период с 2021 по 2022 г. Всего было проанализировано более 7 тыс. пользовательских аккаунтов среди клиентов «Телфин».

Согласно исследованию, рост спроса на мобильные номера во всех регионах России суммарно составил более 84%. В первую очередь, этот тренд можно объяснить тем, что бизнес стремится обеспечить сотрудников корпоративными мобильными номерами, которые заведены в общую телефонную сеть. Например, по такому принципу работают агентства недвижимости, когда каждый риелтор имеет свой собственный корпоративный мобильный номер.

Вторая причина популярности мобильных номеров — это более выгодные тарифы в сравнении с городскими номерами. С точки зрения абонентской платы мобильные номера стоят меньше, поэтому компании чаще выбирают этот формат коммуникаций, решая сразу несколько задач — сокращение расходов на связь и рост мобильности сотрудников.

Лидером спроса на мобильные номера является Санкт-Петербург с показателем прироста более 118%. Причина такой популярности Северной Столицы для подключения опять же экономическая. Довольно часто компании выбирают Москву или Санкт-Петербург в качестве замены региональным номерам с редким спросом и незначительным количеством потенциальных клиентов. Поскольку номер Москвы обычно дороже, бизнес останавливает свой выбор на более экономичном варианте и подключает номер Санкт-Петербурга.

Также стоит отметить, что сегодня из-за постоянного переноса номеров между городами и абонентами четких границ по делению кодов города практически нет. Зачастую клиент не может определить по входящему вызову — из какого региона ему звонят. В результате бизнес может выбрать тот регион, который будет его устраивать как по функциональности, так и по цене.

По итогам сравнения данных за 2021 и 2022 гг., «Телфин» видит снижение спроса на городские номера в 2022 году — в среднем по рынку на 32%. Основная причина — это изменение портрета пользователя. Компании стараются экономить и выбирают ограниченный список региональных номеров, не покупая номер для каждого из городов присутствия. В результате снижается общее количество подключаемых городских номеров на одного клиента.

Наиболее заметна эта тенденция в регионах. Однако это не связано с резким ростом спроса на мобильные номера. Городские номера используются бизнесом как самостоятельная услуга с определенным запросом. В целом наличие городского номера, указанного на сайте компании, — это показатель статусности и зрелости. Например, малый бизнес старается указывать городской номер на своих ресурсах, но не может оплачивать сразу большое количество региональных городских номеров и покупает один. По статистике, сегодня наблюдается незначительное снижение количества подключаемых номеров на абонента, составляющее не более 2,5%.

Также заметный тренд 2022 г. — это рост спроса на зарубежные номера (24% по итогам года). В начале года в «Телфин» был всплеск интереса к номерам Латинской Америки. Сегодня же основной спрос в этом сегменте формируют компании с офисами в странах СНГ.

«Многие организации стали рассматривать страны СНГ как интересные рынки с подходящими экономическими и социальными условиями ведения или расширения бизнеса и открытия региональных представительств. Что особенно важно в этих регионах — времени на запуск бизнес-процессов требуется существенно меньше благодаря ведению коммуникации на русском языке. И подключение всех сервисов также по этой причине происходит быстрее. Наибольшей популярностью пользуются Казахстан и Киргизия», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

В первую очередь, именно в этих странах используется русский язык для настройки ИТ-инфраструктуры бизнеса. Компаниям, предоставляющим облачные решения, CRM-системы, любое программное обеспечение в сегменте B2B, проще выйти на рынки этих регионов, чем на иноязычные. То есть для успешного запуска регионального представительства бизнесу не нужно даже переводить на локальный язык интерфейс сайта или продукта — это серьезно экономит деньги в случае региональной экспансии. Зачастую это является одной из причин для роста спроса на номера востока СНГ.

Анализ спроса на городские, мобильные и зарубежные номера выявил несколько значимых тенденций, которые безусловно будут влиять на развитие рынка телефонии в 2023 г. Среди наиболее заметных тенденций — рост спроса на мобильные и зарубежные номера. Бизнес постепенно переходит на мобильные номера по всей стране, также активнее проводит международную экспансию на страны СНГ. Городские номера, в свою очередь, остаются более статусным инструментом — компании экономят, подключая один городской номер крупного города, не тиражируя индивидуальные номера под каждый из городов присутствия бизнеса.

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