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4G-интернет появился во Дворце: впервые шесть сел Прикамья вышли в сеть

В шести населенных пунктах Пермского края впервые появился доступ к мобильной связи и скоростному интернету. «Мегафон» установил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в Очерском, Оханском, Сивинском, Уинском и Юсьвенском районах. Проект был реализован в рамках сотрудничества с министерством информационного развития и связи Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Современные телеком-услуги стали доступны в селах Барсаи, Беляевка, Дворец, Доег, Кизьва, Усть-Буб. В общей сложности в этих поселениях живут около 2500 человек. Теперь сельчане смогут получать электронные госуслуги, общаться с близкими по видеосвязи, смотреть и выкладывать новости, фото и видео в социальных сетях.

«Мы завершили строительство объектов связи в рамках совместного проекта с краевыми властями – часть телеком-объектов были запущены в конце прошлого года, заключительный этап запуска сети прошел в феврале. Впервые жители 14 населенных пунктов Прикамья, где в среднем проживает от 200 до 500 человек, смогли воспользоваться мобильной связью и скоростным интернетом. Уверен, что появление современных телеком-сервисов станет дополнительным толчком для развития этих территорий», – отметил директор «Мегафона» в Пермском крае Павел Фомин.

Сельчане активно осваивают новые цифровые возможности. Быстрым 4G-интернетом чаще всего пользуются жители сел Беляевка и Доег – здесь скачивают самый большой объем трафика, а любители голосовых вызовов проживают в Усть-Бубе. Абонентам оператора доступна современная технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«Министерство ведет масштабную работу, чтобы все жители края имели доступ к мобильной связи и интернету. За прошлый год сотовая связь появилась в 96 населенных пунктах, где проживает более 27 тыс. человек. Сейчас мы движемся в направлении, которое изначально было сформировано губернатором: чтобы к концу 2025 г. возможность созвониться с родными появилась у жителей всех населенных пунктов с численностью более 100 человек, а также продолжим снижать количество белых пятен на дорогах», – сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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