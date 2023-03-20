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Билайн дает возможность сменить имя сети на телефоне

Билайн запустил новую услугу, «Мое имя сети», которая позволяет сменить имя оператора, отображаемое на экране смартфона, на любое другое. Услугу поддерживает большинство устройств и SIM-карт, а для ее активации понадобится всего несколько минут.

Сделать это может любой абонент — физическое лицо — на всех тарифах предоплатной системы расчетов билайн Россия. За первые два дня платить не нужно, далее — за 2 руб./сут. или 49 руб./мес, в зависимости от региона вашей SIM-карты. Пользователи тарифа UP могут поменять название сети на «пчелайн» бесплатно. В течение оплаченного периода менять имя сети можно без ограничений по количеству раз. В международном роуминге, а также со включенным VoWiFi измененное имя сети может не отображаться.

Для подключения нужно обновить мобильное приложение билайн (12+) до последней версии и в разделе услуг «Популярное» подключить услугу «Мое имя сети». Для переименования имени сети можно использовать буквы, цифры и ряд спецсимволов — при этом длина нового имени может быть не более 7 символов на кириллице и 10 на латинице.

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Токен: LatgC2CPG

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