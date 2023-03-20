«Мегафон» расширил покрытие 4G на берегу Лены

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил зону действия сети четвертого поколения в городе Ленске, расположенном на левом берегу реки Лены. После проведенных работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета 4G и качество связи для всех абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории, где живет почти 21 тыс. горожан. Кроме того, более стабильной связью смогут пользоваться водители большегрузов и экипажи речных судов – речные и автомобильные перевозки являются ведущими отраслями экономики города. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, а также более эффективное проникновение в закрытые помещения.

Благодаря улучшениям теперь еще больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, проведенные работы помогли расширить территорию действия VoLTE – технологии, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные и учебные учреждения. Качественная передача данных также доступна рабочим и вахтовикам, работающим на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтегазовых комплексах и в речном порту.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.