МТТ предлагает партнерам обслуживание абонентов под ключ

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал специальное агентское предложение, адресованное небольшим телеком-операторам.

В рамках сотрудничества МТТ предлагает операторам связи взять на полное обслуживание их абонентов и таким образом нивелировать все риски, связанные с ведением деятельности, свести к нулю расходы на поддержку клиентов, затраты на персонал, поддержание работоспособности сети, обслуживание оборудования и его эксплуатацию, но при этом сохранить и даже увеличить прибыль.

Чтобы стать агентом МТТ, достаточно заключить онлайн-договор на получение агентского вознаграждения. Согласно договору, МТТ возьмет на себя обслуживание абонентов под ключ, а агент МТТ получит разовую выплату, а также постоянное ежемесячное вознаграждение – 30% от выручки с каждого клиента.

Программа уже действует для тех операторов, которые переводят абонентов на номера МТТ. Со второго полугодия 2023 года планируется также переводить номерную емкость операторов в МТТ, чтобы предоставить возможность клиентам сохранить прежний номер телефона при переходе.

Предложение МТТ позволит партнерам обеспечить имеющихся абонентов самыми современными инфокоммуникационными сервисами, совершив их плавный переход на инфраструктуру МТТ – опытного и надежного поставщика телеком-решений. Абоненты получат доступ к широкому спектру возможностей виртуальной АТС, интеграциям с большим количеством CRM-систем, SMS-рассылкам, голосовым роботам и другим сервисам автоматизации продаж и обслуживания от МТТ. Участие в партнерской программе позволит абонентам получать ещё более комфортный сервис, а операторам – повысить свои доходы.

Подробнее о программе: https://partners.mtt.ru/about