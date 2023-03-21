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«Телфин» расширяет сотрудничество с «Ведисофт»

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» совместно с компанией «Ведисофт» предложили к подключению новые интеграции АТС «Телфин.офис» с модулем «Простые звонки» и решение для защиты от пропущенных вызовов.

Виртуальная АТС «Телфин» теперь совместима с 50 CRM-системами, отраслевыми конфигурациями программы «1С», почтовыми сервисами и HelpDesk-системами. Кроме того, интеграцию «Простых звонков» можно настроить с базами данных и сервисами управления торговлей и складом. Подключение занимает до 10 минут.

С помощью коннектора «Простые звонки» можно подключить к виртуальной АТС «Телфин.офис» сразу нескольких бизнес-приложений — например, «1С» для бухгалтерии и «Битрикс24» для отдела продаж. В результате пользователи могут совершать исходящие звонки по клику, а также сохранять историю телефонных разговоров в разных клиентских базах. Сами звонки при этом автоматически переводятся на закрепленных менеджеров и записываются.

«Интеграция телефонии и CRM с помощью сервиса «Простые звонки» — один из быстрых способов автоматизации бизнес-процессов в компании и удобный инструмент для анализа работы команды. Объединяя решения, компании упорядочивают данные о клиентах, а также получают полную аналитику в разрезе существующих и потенциальных покупателей, сотрудников и результатов. Таким образом растет конверсия из обращений в сделки, процесс продаж становится прозрачным и понятным, а значит более эффективным», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В 2023 г. компании «Телфин» и «Ведисофт» предлагают новое совместное решение для защиты от пропущенных звонков — круглосуточный колл-центр «Телефонистка» на базе АТС «Телфин.офис»: оператор отвечает на звонки, консультирует, принимает заявки, записывает на приём. Сервис полностью совместим с виртуальной АТС и подключается за 15 минут.

«Сегодня уже 900 корпоративных клиентов используют сервисы «Телфин» и «Ведисофт». Мы ценим сотрудничество с провайдером и в рамках дальнейшего развития планируем увеличить число CRM-систем, совместимых с АТС «Телфин.офис», с помощью модуля «Простые звонки». А сервис защиты от пропущенных звонков «Телефонистка» сохранит клиентам драгоценное время, нервы и деньги», — сказал Станислав Николаев, директор по маркетингу компании «Ведисофт».

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