Билайн проанализировал эффективность таргетированных звонков для рекламы

«Таргетированные голосовые звонки эффективны, когда они работают по выборке целевых клиентов, а ключевыми факторами решения о покупке являются стоимость и репутация заказчика», — заявила руководитель по развитию продукта «Таргетированные голосовые звонки» билайн бизнес Виктория Еремина. К такому мнению позволяет прийти анализ рекламных кампаний билайн за 2022 год, проведенных для продвижения среднего и малого бизнеса с использованием таргетированных голосовых вызовов. Инструмент формирует целевую аудиторию на основе анализа больших данных билайн и позволяет коммуницировать с этой аудиторией голосом.

Высокий отклик голосовые звонки получили в рекламных кампаниях для бизнесов из сфер доставки воды, ремонтных работ, металлопроката и газобетона. «Для доставки воды и ремонтных работ нужен широкий целевой охват. Звонки работают на сужение воронки до самых теплых клиентов. Далее в игру вступает хорошее предложение», — комментирует Виктория Еремина. Продукция металлопроката и стройки в основном привязана к стоимости, поэтому по этим бизнесам голос дает хорошую конверсию при конкурентоспособных ценах у заказчика.

Конверсия в получении заявки по указанным бизнесам достигает 4-6%. «Главное — подобрать аудиторию, у которой уже есть интерес к нужному продукту или услуге», — отмечает Виктория Еремина. По ее словам, среди конверсионных две следующих механики:





Поиск сайтов, относящихся к тематике бизнеса заказчика, и сбор аудитории, которой были бы интересны эти сайты за определенный период. Например, за последние две недели или месяц. Для продвижения ремонтных работ собирались пользователи, которые могли интересоваться сайтами и продавцами строительных материалов.

Формирование сегмента на основе анализа текущей базы заказчика: через большие данные оператора собираются новые абоненты, схожие по своим ключевым параметрам с текущей аудиторией.





«Последняя механика применялась, в частности, для продвижения сервиса по доставке воды. Способ особенно удобен, когда доступный для рекламы сегмент небольшой и его нужно расширить новыми заинтересованными пользователями», — добавляет Виктория Еремина.

В проанализированных рекламных кампаниях использовались две схемы работы с собранным сегментом: заказчики либо самостоятельно обзванивали собранный сегмент, либо работа по сегменту велась партнерским колл-центром билайн и клиенту отдавались уже заинтересованные абоненты. «В последнем случае речь идет о работе по модели CPA», — комментирует Виктория Еремина.

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