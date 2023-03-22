МТС прокачала сеть LTE в центре Удомли

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия LTE в Удомле Тверской области. После установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета в центре города достигает 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила 4G в районе улицы Попова и проспекта Курчатова, где расположены объекты социальной инфраструктуры, в частности администрация городского округа, МФЦ «Мои документы». Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета заметно увеличилась также на территории школы №1 имени А.С. Попова, внутри помещений жилых домов, в торговых центрах и магазинах.

«Центр города – это его сердце, здесь плотная жилая застройка, сюда же горожане приезжают, чтобы решить многие социальные вопросы. Поэтому важно, чтобы удомельцы могли с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, включая госуслуги, и возможностями экосистемы МТС для работы, учебы и досуга. Усиление LTE в центре города не только позволит жителям пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, но и может стать базой для внедрения технологий умного дома», — отметил директор МТС в Тверской области Дмитрий Шуков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.