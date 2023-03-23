МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга

МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», проходящей вдоль Финского залива. Связь улучшена в преддверии высокого сезона автомобильного турпотока.

Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом в Выборгском районе Ленинградской области построено несколько дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», являющейся областным дублёром федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в три раза. Теперь абоненты МТС могут с комфортом пользоваться навигационными приложениями, общаться с родными и близкими по видеосвязи, обмениваться через мессенджеры и социальные сети фотографиями маяков, фортификационных сооружений и склонов, с которых открывается живописная панорама побережья Финского залива.

Новые базовые станции также позволили увеличить зону покрытия сети и обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету в поселках Пески, Зеленая роща и других малых населённых пунктах, где проживает около 500 жителей.

«Трасса «Зеленогорск — Приморск — Выборг» одна из основных магистралей, связывающих Выборгский район с Санкт-Петербургом. Мы планомерно улучшаем качество связи на Приморском шоссе, чтобы поездки наших абонентов были комфортными», – сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Сегодня качество связи жители и гости региона оценивают по доступности цифровых сервисов не только в населенных пунктах, но и в поездках. Мы работаем над этим, последовательно увеличиваем зоны охвата территории сетями мобильной связи. Только за прошлый год в Ленинградской области построено порядка 1,6 тыс. базовых станций мобильной связи», – отметил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.