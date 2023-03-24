CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет на крупнейших месторождениях Северо-Енисейского золотоносного района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на месторождениях Северо-Енисейского района. Благодаря увеличению пропускной способности волоконно-оптического канала связи скорости мобильного интернета на промышленных площадках и в районе вахтовых поселков выросли в среднем в пять раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Увеличение скоростей мобильного интернета МТС за счет модернизации оборудования произошло практически на всех крупных золоторудных месторождениях Северо-Енисейского района - Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо, Золотом и других ключевых промышленных площадках региона.

Теперь рабочие и инженеры, занятые в отраслях промышленности и переработки, смогут не только оставаться на связи с родными и близкими во время вахтовых смен, но и смотреть фильмы со смартфона, слушать музыку и пользоваться привычными мобильными приложениями. В дальнейшем улучшение качества связи на месторождениях позволит внедрять инновационные цифровые сервисы – системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, облачные технологии, - и будет в целом способствовать развитию инфраструктуры предприятий.

«Два года назад МТС первой обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом территорию вахтового поселка и часть площади рабочего карьера месторождения Ведуга. В прошлом году мы первыми реализовали комплексный проект обеспечения связью нескольких производственных площадок в Северо-Енисейском районе. Затем выполнили очередной сложный технический проект, ускорив мобильный интернет сразу на нескольких крупных золоторудных месторождениях. Многие из подобных месторождений находятся в северных территориях, в отдаленных районах, и каждый раз проект по модернизации сетей – непростая задача, с которой мы успешно справляемся», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купила завод автомобильной электроники у собственного топ-менеджера

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

Российский смартфон «для параноиков» не хотят покупать даже по заниженной цене. За полтора года продано меньше 1 тыс. штук

Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

К Google подали иски почти 900 российских компаний

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще