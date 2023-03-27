МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире

МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире. Дополнительное телеком-оборудование установлено в преддверии первого домашнего матча футбольного клуба «Торпедо-Владимир» 2023 г. в рамках Первенства России, который пройдет 8 апреля. Ранее все матчи были выездными.

МТС установила телеком-оборудование в районе Дворянской улицы, где находится футбольный стадион и тренировочные комплексы СК «Торпедо». За счет проведенных работ скорость мобильного интернета здесь увеличилась до 50 Мбит/с. Также улучшилось качество сигнала внутри зданий, которые находятся в районе стадиона. Увеличение скорости и зоны LTE-покрытия расширило доступ абонентов к технологии VoLTE, которая отличается высоким качеством голосовой связи и дает возможность разговаривать по телефону, не прерывая интернет-сессии.

8 апреля во Владимире встречаются команды «Торпедо-Владимир» (Владимир) и «Балтика-БФУ» (Калининград), игра соберет множество болельщиков из этих городов. Игра будет транслироваться не только в официальных ресурсах ФК, но и самими зрителями.

«Традиционно матчи на СК «Торпедо» собирают во Владимире множество футбольных фанатов. Наша задача – обеспечить всех хорошей голосовой связью и скоростным мобильным интернетом с учетом увеличенных потребностей в интернет-трафике во время матчей. Сейчас скорости мобильного интернета в районе стадиона достаточно, чтобы выкладывать в сеть фото и видео всех «опасных моментов», можно даже запускать свои прямые эфиры – связь не подведет», — сказал директор филиала МТС во Владимире Алексей Савушкин.

«Первый домашний матч года важен для нашей команды, футболисты и болельщики заждались. В день игры посетители активно пользуются интернетом, покупают билеты онлайн, могут смотреть информацию об игроках, турнирную таблицу, расписание ближайших матчей. Многие размещают в соцсетях фото и видео с игры, запускают прямые эфиры, активно комментируют игру в аккаунтах нашего клуба. Благодаря живым трансляциям матч посмотрят болельщики из Калининграда, которые не смогут приехать во Владимир», – сказал директор СК «Торпедо» Евгений Дурнев.

В дальнейшем игры на домашнем поле ФК «Торпедо-Владимир» пройдут с командами «Енисей-2» (Красноярск), «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область).

Спортивный комплекс «Торпедо» включает несколько футбольных и волейбольных полей, спортивных школ (СШОР) и фитнес-клуб «Союз». На спортивных площадках тренируются мужские и женские футбольные объединения, действуют спортивные школы олимпийского резерва по футболу, по самбо и тяжелой атлетике.