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МТС ускорила интернет для пациентов и медиков в пригороде Свободного

МТС модернизировала сеть LTE в пригороде Свободного в районе противотуберкулезного диспансера. Установка нового телеком-оборудования позволит медицинскому персоналу и пациентам проходить длительный курс лечения, оставаясь на связи со своими родными и близкими. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Свободненский филиал областного диспансера принимает пациентов со всего района и близлежащих территорий. Ежегодно медицинскую помощь в стационаре получают более 150 человек. В результате проведенных работ мобильный интернет на скорости более 100 Мбит/с стал доступен для пациентов и 70 сотрудников дневного стационара лечебного учреждения. Благодаря новому телеком-оборудованию пациенты, находящиеся на лечении по несколько месяцев, могут совершать видеозвонки в высоком качестве, пользоваться цифровыми экосистемными сервисами МТС. А медицинский персонал диспансера получил возможность проводить онлайн-консультации с коллегами, подключаться к аудио и видеоконференциям, проходить дополнительное обучение и повышать профессиональную квалификацию.

«Свободненский район – динамично развивающаяся территория, и в последнее время мы наблюдаем постоянный рост мобильного трафика. Улучшение качества связи в пригороде Свободного позволит пациентам медучреждения областного значения, а также жителям и гостям города всегда оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Более того, жители новостроек в Свободном, где есть фиксированная сеть МТС, могут существенно сэкономить, объединив мобильную связь, домашний интернет и ТВ, оплачивая через единый лицевой счет и получая кешбэк», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Сегодня крайне важна качественная мобильная связь. В регионе ведется множество крупных федеральных строек и наличие устойчивого покрытия сети обеспечивает доступ облачным данным, и позволяет оптимизировать производственные процессы, внедрить цифровые сервисы в отдаленных и труднодоступных районах», - отметил министр цифрового развития и связи Денис Земнухов.

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