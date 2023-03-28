«Телфин» запускает продажу виртуальной АТС по схеме White Label

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» расширяет условия партнерской программы и предоставляет возможность российским компаниям предлагать виртуальную АТС под своим брендом. Об этом CNews сообщили представители компании «Телфин».

«Телфин» запускает новую схему сотрудничества с партнерами. В рамках программы провайдер продолжает инвестировать средства в разработку и обновление функциональности виртуальной АТС, а компании получают возможность позиционировать себя как поставщики комплексных виртуальных телеком-решений. Партнеры программы White Label от «Телфин» могут предлагать продукт как собственную разработку под своим брендом, при этом не нести расходы на дополнительную техническую экспертизу, передав организацию работы надежному поставщику.

Благодаря концепции White Label можно расширить портфель предлагаемых услуг и увеличить совокупный доход за счет предложения абсолютно нового сервиса. При этом партнеры получают неоспоримое преимущество, предоставляя весь необходимый набор сервисов в рамках одного окна. Компании сами устанавливают цену на виртуальную АТС, дополнительные сервисы, услуги поддержки конечных пользователей. Договор клиенты также заключают напрямую с партнерами «Телфин», что позволяет упростить процесс коммуникаций.

«Широкий ассортимент ИТ и телеком-сервисов, их комплексное подключение и настройка помогают компании выделиться на фоне конкурентов. Такой подход является существенным преимуществом, единое решение позволяет повысить узнаваемость бренда и увеличить лояльность клиентов», — сказала Ирина Корягина, руководитель группы по работе с партнерами «Телфин».

Команда «Телфин» берет на себя обслуживание и весь комплекс мер по организации работоспособности сервисов виртуальной АТС. Дополнительно проводится обучение партнеров. По запросу можно брендировать интерфейс АТС: использовать логотип и фирменные цвета, которые будут видеть клиенты партнера в личном кабинете АТС.

В зависимости от технических возможностей компаний виртуальная АТС может находиться как на серверах «Телфин», так и на оборудовании партнера. Перед партнером стоит только задача ценообразования и продвижения виртуальной АТС.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 75 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.