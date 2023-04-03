MTS AI представила ИИ-сервис для анализа любых видов коммуникации с клиентами

Компания MTS AI сервис для бизнеса на базе машинного обучения, который позволяет автоматически анализировать все виды диалогов с клиентами: телефонные звонки, чаты на сайте и в приложениях, а также отзывы. Это решение актуально для телекома, банковской сферы, ритейла, медицины и других отраслей, где есть необходимость мониторить работу операторов и отслеживать качество обслуживания. Продукт получил название AI-аналитика коммуникаций.

В контакт-центрах с его помощью можно оценить работу операторов, следить за соблюдением скриптов и оперативно выявлять нарушения. Также этот сервис будет актуален, если у компании есть большой отдел, который занимается телемаркетингом. Сервис определит эффективные и неэффективные сценарии диалогов, выявит триггерные точки, после которых тон общения потенциальных с клиентов с менеджером сменится с позитивного на негативный, или наоборот. Также AI-аналитика коммуникаций отследит, если сотрудник забыл попрощаться с клиентом, не отработал возражения или не сообщил об акции, которая проходит прямо сейчас.

Таким образом, AI-аналитика коммуникаций не только обрабатывает все диалоги, но и решает сразу несколько задач: контролирует общение сотрудников с клиентами, находит слабые и сильные места в скриптах и формирует отчеты по выбранным показателям.

«Контролировать качество обслуживания клиентов становится практически невозможно без современных ML-сервисов. Целый отдел аналитиков способен обработать не более 1-2% звонков и чатов, а этого явно недостаточно для оценки операторов и менеджеров и принятия управленческих решений. В то время как искусственный интеллект справится с обработкой всех коммуникаций за считанные минуты. Данные, полученные с помощью AI-аналитики коммуникаций дадут ценные инсайты для роста выручки, NPS, CSI и увеличения качества обслуживания», — сказал Дмитрий Буланцев, CTO MTS AI.