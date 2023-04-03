Sitronics Group внедрила систему точного позиционирования в шахте горнорудного предприятия

Sitronics Group (входит в АФК «Система») создала систему точного позиционирования горнорудной техники железорудного месторождения. Это одно из первых подобных решений в стране, работающее на частной беспроводной сети LTE в условиях подземных шахт в коммерческой эксплуатации, отмечают в компании.

В шахте с помощью выделенной сети LTE/5G-ready работает подсистема позиционирования техники с точностью до 5 метров. Важной целью развертывания инфраструктуры связи стало создание системы контроля за работой техники на глубине более 100 метров. У персонала шахты появилась возможность использовать мобильные терминалы для оперативной связи друг с другом на глубине более 100 метров, а также с диспетчером на поверхности посредством привычного нам телефонного звонка или с использованием технологии Push-to-talk. В том числе имеется возможность обмена с другим абонентом медиа файлами, например, фотографией участка, для оперативного принятия решения службами.

Для функционирования подсистемы позиционирования в шахте размещены стационарные устройства, так называемые анкеры, обменивающиеся информацией о местоположении с устройством, расположенным на транспорте, посредством специализированного радиоинтерфейса. А в местах отсутствия стационарных точек (анкеров) информация передается в систему через LTE-шлюз, установленный на технике, посредством обмена информации оборудования на технике с автономными точками отметки, расположенными в шахте. Оборудованием позиционирования обеспечены несколько десятков единиц самоходной техники и шахтных локомотивов.

У системы позиционирования есть веб-интерфейс. Диспетчер имеет возможность отслеживать местоположение и скорость перемещения техники в шахте в режиме реального времени, а в случае необходимости менять задачи и маршруты самоходной техники. В том числе подсистема позволяет создавать различные отчеты на основании накопленных ретроспективных данных по передвижению техники. Благодаря созданию сети сотовой передачи данных LTE информация из шахты поступает оперативно без задержек

Внедрение и интеграция подсистем позиционирования и диспетчеризации повысит производительность предприятия, при этом сократит время реагирования на внештатные ситуации и снизит их риски за счет точного определения местоположения и состояния самоходной техники на всем протяжении горной выработки.

«Создание инфраструктуры точного позиционирования, интегрированной с сетью технологической связи LTE на действующей шахте в условиях проведения подземных горных работ, является уникальным инженерным проектом, реализованным благодаря слаженной работе нескольких коллективов специалистов. Технические решения, примененные в ходе строительства, не имеют аналогов в нашей стране и в дальнейшем послужат основой при проектировании систем позиционирования для промышленных предприятий различных отраслей экономики», - отметил вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.