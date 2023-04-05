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МТС: в Поморье на треть вырос спрос на умный мониторинг транспорта

МТС сообщила о росте спроса на удаленный мониторинг транспорта и персонала среди компаний Архангельской области в I квартале 2023 г. Лидерами стали промышленные предприятия, которые на 36% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. подключали цифровые сервисы МТС для управления автопарком.

Самым востребованным решением у компаний Поморья стал сервис «Мобильные сотрудники», позволяющий выстраивать оптимальную транспортную логистику с учетом минимального пробега техники и времени, затраченного на дорогу. Чаще всего сервис подключали для сокращения затрат автопарка, контроля качества вождения транспорта и соблюдение ПДД.

Помимо дистанционного мониторинга транспорта, положительную динамику спроса показал удаленный контроль персонала. В Архангельской области решение внедряют сервисные компании и курьерские службы. С помощью цифровых решений менеджеры отслеживают местоположение разъездных сотрудников на карте и координируют их действия. Технологии искусственного интеллекта позволяют оценивать сроки и качество исполнения поручений, а дашборды определять сотрудников с лучшими показателями по объему работ.

«Очевидно, что региональные предприятия взяли курс на оптимизацию различных бизнес-процессов. Вслед за крупными игроками рынка, которые активно внедряют «цифру» на своих площадках, представители среднего и малого бизнеса тоже ищут решения, позволяющие снизить издержки и увеличить эффективность работы. Дистанционный мониторинг транспорта дает возможность сократить общий пробег автопарка, контролировать состояние техники и расход топлива, следить за безопасностью грузоперевозок, а также оперативно получать отчёты от полевых сотрудников. Такое решение востребовано среди логистических, транспортных и строительных компаний, служб безопасности, а также банков», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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