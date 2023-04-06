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Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково

Система орнитологической безопасности холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» подтвердила свою эффективность в ходе тестирования в международном аэропорту Пулково. Об этом CNews сообщил представитель холдинга.

Комплекс ORNI позволяет отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме.

Тестирование комплекса ORNI в аэропорту Пулково проходило более года. За время эксплуатации система с высокой точностью обнаруживала птиц при любых метеоусловиях, локатор функционировал в установленном диапазоне дальностей. Также тестирование подтвердило, что система ORNI не создает никаких помех для радиооборудования систем посадки и не имеет излучения. Ее использование не влияло на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов.

«Главное преимущество ORNI – непрерывный круглосуточный мониторинг на большом расстоянии. Перед разработчиками стояла задача связать систему со средствами отпугивания птиц и фиксировать перемещения птиц в районе аэродрома. Сейчас система позволяет зафиксировать количество птиц и направление их движения в выбранном диапазоне и автоматически включает средства отпугивания, например, биоакустические системы. Российских аналогов для полноценного мониторинга орнитологической обстановки нет», – сказал директор по транспорту и эксплуатации аэродрома компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, Олег Мадуров.

Комплекс ORNI разработан НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). Он включает в себя подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта.

«По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5 тыс. столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Применение комплекса ORNI позволяет предотвратить такие инциденты. Службы Пулково подтвердили эффективность нашей разработки, и мы готовы к дальнейшему масштабированию проекта», – сказал директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.

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