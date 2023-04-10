Контролируемые молнии помогут повысить надежность современных оптических линий связи

На кафедрах «Направляющие телекоммуникационные среды» и «Метрология, стандартизация и измерения в телекоммуникациях» МТУСИ при участии сотрудников НИО «Квантовый центр» ведутся исследования прикладных аспектов влияния атмосферных разрядов на системы квантовых телекоммуникаций с целью минимизации влияния этих разрядов на скорость генерации квантового ключа в протяженных оптических сетях, а также отработке методик оценки воздействия атмосферных разрядов на системы квантовых телекоммуникаций. Однако оказалось, что проблема сильного влияния молний на современные системы телекоммуникаций, осуществляемых по волоконно-оптическим линиям связи, требует еще значительной фундаментальной проработки, а ряд гипотез до сих пор не подтверждены реальными экспериментами. Поэтому сотрудники МТУСИ, имеющие компетенции в области систем ВОЛС, совместно с сотрудниками кафедры «Техники и электрофизики высоких напряжений», являющимися известными в мире специалистами в области высоковольтных разрядов и физики молний, решили объединить усилия в решении этой проблемы и начали проводить эксперименты на уникальных установках Московского энергетического института, которые позволяют в лабораторных условиях моделировать большинство аспектов реальных грозовых разрядов. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Результаты первых экспериментов подтвердили ожидания ученых: в воспроизводимых условиях лаборатории по созданию искусственных молний удалось зарегистрировать сильные нелинейные эффекты, приводящие к потере информации при передаче данных в оптическом волокне. В дальнейшем будет проверена эффективность различных методов защиты оптического кабеля. Молодые ученые кафедры ТЭВН предложили программу исследования механизмов воздействия разрядов молний на оптические распределенные системы связи и совместно с сотрудниками МТУСИ подали заявку в фонд РНФ «Исследование электрофизических механизмов воздействия разрядов молнии на оптические распределенные системы телекоммуникаций».

«Совместная работа позволит использовать накопленный кафедрами опыт и компетенции в областях систем оптической связи, физики молнии и молниезащиты для исследования электрофизических процессов воздействия молнии на современные линии связи, а в перспективе — определения путей снижения деструктивного влияния атмосферных разрядов, в том числе и на системы связи, защищенных по технологии квантового распределения ключей, которые оказались наиболее чувствительны к воздействию молний», — сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.