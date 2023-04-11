На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» разработана система аварийного оповещения для малой авиации

На основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», используемой для передачи экстренных вызовов на автотранспорте, разработана и успешно протестирована система аварийного оповещения для малой авиации. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Решение позволит повысить безопасность полетов и активнее развивать возможности использования легких и сверхлегких воздушных судов на территории России. Система создана на основе запросов авиапредприятий и предполагает добровольное использование.

Тестирование системы аварийного оповещения для малой авиации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» было реализовано в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в рамках плана мероприятий, утвержденного Минтрансом России.

Эксперимент проводился на самолетах Ан-2. В нем использовалось несколько моделей аппаратуры спутниковой навигации российского производства, которыми были оборудованы самолёты.

Во время полетов информация о возникновении аварийной ситуации с воздушным судном от авиационных трекеров менее чем за минуту передавалась в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и далее с указанием местоположения самолета – в единую систему авиационно-космического поиска и спасания (ЕС АКПС). В зависимости от высоты пилотирования при передаче данных в «ЭРА-ГЛОНАСС» использовалась сеть связи АО «ГЛОНАСС» с максимальным радипокрытием четырёх федеральных операторов или спутниковая связь.

«Эксперимент подтвердил эффективность, высокую скорость передачи данных через «ЭРА-ГЛОНАСС» и точность позиционирования судов в неконтролируемом воздушном пространстве. Новое решение - это еще одна быстрореализуемая функция госинформсистемы, которая за секунды позволяет получать информацию об авиапроисшествии, сокращать время поисковых операций, которые ранее занимали от нескольких дней до недель, а значит, спасать жизни экипажей и пассажиров, повышать надёжность и привлекательность этого сегмента авиационного бизнеса для пользователей», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Он добавил, что также на основе запросов от авиаторов создан коммерческий сервис «Авиационный мониторинг», который обеспечивает передачу юридически значимой информации в некорректируемом виде государственным ведомствам и собственникам воздушных судов. Решение разработано с учетом успешного опыта использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве единственной возможности продолжения полетов 200 самолетов при обработке сельхозземель в период «закрытого неба» на юге страны в прошлом году.

Участники тестирования подтвердили функциональность и удобство использования авиационных трекеров, отметили целесообразность и актуальность применения «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности, а также развития и расширения географии полетов малой авиации в России.

«Продемонстрированная скорость передачи экстренного вызова, доступность, простота установки и замены различных авиационных трекеров российского производства подтверждают эффективность технологии, возможность ее применения в нашей работе уже сегодня. Более того, это решение кратно дешевле встроенных радиостанций. И, кстати, пилоты малой авиации часто становятся очевидцами происшествий с воздуха и в перспективе могли бы передавать координаты через «ЭРА-ГЛОНАСС», например, начинающихся лесных пожаров в службу спасения», – отметил директор авиационного предприятия «Вираж» Константин Малиевский.