Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud»

Российский провайдер телеком-решений «Телфин» совместно с отечественным разработчиком ПО «Аспро» усиливают свои позиции на рынке комплексных корпоративных бизнес-решений. Компании интегрировали виртуальную АТС «Телфин.офис» с системой «Аспро.Cloud» и планируют на их базе создать полноценную омниканальную платформу для общения с клиентами.

Пользователи АТС «Телфин.офис» и системы «Аспро.Cloud» получили возможность сохранять данные клиентов одновременно в клиентской базе и виртуальной АТС, вести переговоры и фиксировать все договоренности в режиме единого окна, автоматизировать создание сделок с возможностью выбора воронки продаж. Таким образом, связка бизнес-приложений позволяет повысить качество клиентского сервиса, оперативно обрабатывать заявки и успешно закрывать сделки.

Подключая одновременно виртуальную АТС и CRM, у компаний появляются удобный инструмент для звонков в один клик из клиентской базы и система напоминаний в браузере и мобильном приложении. Теперь в считанные минуты можно сформировать коммерческое предложение, выставить и отправить счета и акты. У пользователей есть возможность сегментировать клиентов в соответствии с их ранними запросами, привязать к сделке товары и записи телефонных обращений.

«После интеграции АТС «Телфин.офис» с «Аспро.Cloud» компании отмечают повышение качества связи и скорости обработки обращений. Бизнес-процессы становятся упорядоченными и прозрачными, а взаимодействие с клиентами 一 простым и быстрым. Также пользователи выделяют возможность автоматизации рутинных задач, которая упрощает работу сотрудников и делает ее более результативной», — сказал Сергей Галямов, исполнительный директор «Аспро».

В 2023 г. «Телфин» и «Аспро» планируют расширить возможности интеграции и реализовать связку виртуальной АТС и CRM-системы с социальными сетями и мессенджерами для более оперативной работы с заявками. Компании ставят перед собой цель создать единую коммуникационную омниканальную платформу для бесшовной работы с клиентами с использованием абсолютно разных каналов коммуникаций.

«Интеграция корпоративных решений с мессенджерами сегодня является обязательным элементом высокоэффективного и конкурентоспособного бизнеса в России. Связь компании с клиентами должна быть не только качественной и быстрой, но и удобной. Вне зависимости от того, какой инструмент для связи выбирает клиент, все коммуникации необходимо четко фиксировать и использовать для дальнейшего изучения», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».