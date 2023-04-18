«Мегафон» улучшил связь в жилых районах Красноярска

«Мегафон» модернизировал телеком-инфраструктуру в плотно населенных локациях красноярской столицы — Кировском, Центральном и Советском районах. Теперь десятки тысяч жителей и гостей города смогут оценить новые скорости передачи данных и расширенное покрытие. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Установка нового телеком-оборудования, работающего в диапазоне с высокой проникающей способностью, позволит абонентам пользоваться ускоренным мобильным интернетом в квартирах, торговых комплексах и бизнес-центрах, а также на улице, при передвижении в транспорте. Базовые станции 4G обеспечивают загрузку видео, общение в мессенджерах, доступ к маркетплейсам, онлайн-банкингу, инструментам удаленной работы или учебы.

Благодаря расширению емкости сети жители районов могут выходить в сеть одновременно и использовать по максимуму привычные цифровые сервисы, особенно вечером. В это время нагрузка на сеть традиционно увеличивается. По данным «Мегафона», наибольшую цифровую активность абоненты проявляют после 18:00, когда возвращаются домой после работы. Так, например, жители Взлетки, где прошла модернизация сети, вечером на 20% больше «сидят» в интернете и разговаривают по телефону, чем в обеденное время.

«Развитие связи в Красноярске продолжается и с каждым годом количество “белых пятен” на 4G-карте города уменьшается. Мы закрываем потребности горожан в стабильном интернете и голосовой связи, в том числе и в VoLTE, за счет строительства новых базовых станций. В первом квартале улучшение телеком-инфраструктуры в краевой столице обеспечило более стабильную работу тысяч гаджетов не только в спальных районах города, но также в историческом и деловом центре Красноярска — на проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Робеспьера и в других популярных локациях», — сказал Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

Оператор выяснил, что чаще всего абоненты Красноярска проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн-кинотеатрах и музыкальных приложениях. Около 30% трафика генерируется именно на этих сервисах, самый популярный среди них — YouTube. На социальные сети и поиск информации в браузерах уходит совокупно еще около 30%, на мессенджеры — 8%. А вот на мобильные игры красноярцы тратят времени немного — ежедневная доля трафика виртуального гейминга составляет не более 2%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.