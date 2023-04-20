Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона

билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в среднем на 62% за год. Такого значительного улучшения удалось добиться за счет строительства новых базовых станций, а также за счет перераспределения в прошлом году частотного диапазона 2100 из сети 3G в 4G. В результате базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше клиентов на высокой скорости.

Кроме этого, выросла надежность сети в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или «подвисание» контента во время просмотра видео значительно сокращается.

Благодаря росту скорости и надежности работы мобильной сети стало еще проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении, да и просто оставаться на связи с близкими. Улучшения касаются и дачных массивов, расположенных на территории Московской области.

По данным билайн интернет-трафик в области уже вырос почти на 30% в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами роста среди городов Подмосковья стали: Московский +52%, Долгопрудный +46%, Котельники +42%, Одинцово +41% и Дзержинский +38%. Для сравнения минимальный прирост в объеме трафика случился в марте у жителей города Серпухов +15%.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Приоритетная задача для нас – сделать так, чтобы наши клиенты одинаково комфортно могли пользоваться связью как в столице, так и в городах Подмосковья. Для этого, мы продолжаем модернизировать сеть в Московской области с акцентом на новые жилые микрорайоны, популярные локации, дорожные магистрали, связывающие Москву и область. Скоро многие из наших клиентов отправятся на дачи, где они смогут продолжить работать, учиться или просто отдыхать за просмотром любимого сериала».