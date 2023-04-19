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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Гагарине

Инженеры «Мегафона» провели работы на сети, благодаря чему в одном из крупнейших городов Смоленской области увеличилась скорость мобильного интернета, в среднем, на 15%.

Модернизация сети в диапазоне LTE 1800 повысила качество предоставляемых мобильных услуг. Как отмечают аналитики компании, теперь более 25 тыс. городских жителей смогут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети, на скорости до 50 Мбит/с.Например, слушать музыку в режиме онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц обладают широкой зоной покрытия и более устойчивым сигналом при звонках, а также пользовании интернетом в помещениях. Работы по улучшению качества сети позволили расширить возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Из года в год мы видим активный рост в потреблении трафика клиентами – с помощью мобильного интернета наши абоненты ежедневно скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Для нас важно отслеживать нагрузку на сеть, оперативно реагировать на изменения и улучшать свою инфраструктуру там, где это необходимо, чтобы предоставлять пользователям качественные услуги связи. С начала года мы расширили возможности сети в городе Ярцево, деревнях Лосьмино, Касня и Богданово, улучшили сетевые показатели в активно развивающихся районах столицы региона – Смоленске», – отметил Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

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