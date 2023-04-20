«Мегафон» запустил связь 4G в селе Хилган

Жителям села Хилгана Баргузинского района стала доступна мобильная связь четвертого поколения. «Мегафон» построил базовую станцию в отдалённом поселке Бурятии, где проживает более 800 человек.

Населенный пункт расположен на левом берегу реки Баргузин, в 420 километрах от Удан-Удэ. Хилгана – центр сельского поселения, в который также входит улус Борогол. В селе работает фельдшерский пункт, почта, школа и дом культуры. Теперь сельчане могут и дома, и на работе без ограничений пользоваться всеми возможностями связи стандарта LTE – высокоскоростным интернетом и звонками по технологии VoLTE.

Новая базовая станция полностью покрывает территорию поселения, что гарантирует абонентам комфортное использование различных цифровых сервисов в любой точке Хилганы. Пользователи могут скачивать данные, смотреть видеофильмы, общаться в мессенджерах. Современная телеком-технология обеспечивает высокое качество сигнала и внутри помещений.

«Для жителей Хилганы качественная мобильная связь 4G сегодня является важным условием комфортной жизни: школьники могут пользоваться образовательными сайтами, социальными сетями, взрослое население – госуслугами и различными полезными сервисами. Развитие телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах является социально-значимой задачей оператора в Бурятии», – сказала директор регионального отделения «Мегафона» Олеся Степанова.