«Ростелеком» расширил каналы связи для кластера коттеджных поселков на западе Челябинска

«Ростелеком» в два раза расширил пропускные каналы связи в коттеджных поселках «Белый хутор», «Просторы» и «Привилегия» в западной части Челябинска. Теперь более 5000 жителей этих территорий могут пользоваться интернетом и различными цифровыми сервисами с большей скоростью. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«В городских спальных районах пиковые нагрузки на сетях наблюдаются, как правило, в период с 20 до 22 часов. После рабочего дня жители массово выходят в интернет, чтобы посмотреть сериал, поиграть в онлайн-игры или пообщаться с друзьями и близкими. Чтобы скоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые услуги стали быстрее и доступнее для жителей спальных поселков, “Ростелеком” провел масштабную оптимизацию центрального узла связи. В результате скорость передачи данных канала значительно увеличена, что позволяет нашим клиентам прокачивать в два раза больше трафика», − сказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Компания «Ростелеком» в Челябинской области строит и модернизирует сети связи по технологии «оптика в квартиру». В процессе работы специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

В 2022 г. на Южном Урале провайдер построил более 400 километров оптики. Всего в Челябинской области специалисты провели около 15 тыс. километров линий связи почти в 600 населенных пунктов. Развитая оптическая инфраструктура дает возможность южноуральцам подключать различные цифровые услуги.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.