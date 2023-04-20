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Webinar Group завершила интеграцию сервисов с аппаратными терминалами видеоконференцсвязи

Webinar Group, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, запустила интеграцию своих сервисов с аппаратными ВКС-кодеками по протоколу SIP. Теперь к онлайн-конференциям и встречам, организованным с помощью Webinar, можно подключаться через видеотерминалы Cisco, Yealink, Polycom. Крупные организации используют подобное оборудование в конференц-залах и переговорных комнатах.

Новая возможность находится на стадии тестирования и постепенного релиза: пользователи платформы могут воспользоваться функцией по запросу. Настройка интеграции занимает не более семи минут.

«Интеграция с ВКС-кодеками – пожалуй, самая ожидаемая функция для крупного бизнеса. С уходом из России Cisco и Polycom компаниям было трудно найти сервис, который был бы совместим с уже установленным оборудованием и при этом не был бы подвержен санкционным рискам. Мы рады, что наши клиенты теперь смогут без ограничений пользоваться существующими терминалами в переговорных комнатах и конференц-залах и проводить бизнес-встречи привычным образом», – отметил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко.

SIP – один из наиболее распространенных протоколов для проведения видеоконференций, вызовов через конференц-телефон, обмена текстовыми сообщениями или файлами через интернет. Благодаря протоколам описания сеанса SIP для видеоконференций легко настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. SIP-оборудование достаточно универсально: оно может работать практически с любой системой и имеет меньше ограничений, чем устройства на базе других протоколов, например, H.323.

В планах компании – создание полномасштабной платформы унифицированных коммуникаций. В частности, ранее разработчики обеспечили совместимость Webinar с почтово-календарными сервисами CommuniGate и Outlook, внедрили технологию единого входа (SSO), добавили возможность интеграции в корпоративные системы, мессенджеры, CRM с помощью API.

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