билайн бизнес запустил рекламную платформу для продвижения в канале ритейл-медиа

билайн AdTech (рекламные технологии) запустил технологическую платформу для размещения рекламы в канале ритейл-медиа. Платформа объединяет еком-площадку (например, маркетплейс) и селлера. Интеграция позволяет маркетплейсу в режиме реального времени продавать рекламные места, а селлеру – покупать их. В настоящий момент билайн реализует проект с одним из крупнейших ритейлеров одежды и обуви. В 2023 году технология была отмечена премией MarTech Star Awards.

В основе решения лежит программатик-платформа ОТМ. Платформа позволяет показывать рекламу – баннеры и видео – на медийных площадках, в том числе на сайтах ведущих СМИ, развлекательных ресурсах, образовательных порталах, в сервисах объявлений и различных мобильных приложениях.

Программатик-платформа интегрируется с рекламным кабинетом маркетплейса. Реклама: карточки товаров, баннеры, видео и другие форматы – запускаются из специального интерфейса. В результате селлер может демонстрировать рекламу товаров и внутри маркетплейса, и на внешних медийных площадках.

«Продукт расширяет рекламный инвентарь еком-площадок. Рекламодатель получает возможность запускать рекламу бесшовно – через личный кабинет маркетплейса как внутри онлайн-магазина, так и во вне. При этом необходимость использования сторонних сервисов отпадает. Реклама, запускаемая во вне маркетплейса, позволяет увеличить просмотры продаваемого товара за счет привлечения внешнего трафика», – комментирует Сергей Соловьев, директор по продуктам компании ОТМ.

Таргетинг рекламы реализуется за счет сбора сегментов на собственных данных ритейлера или с использованием технологий билайн. Рекламный сегмент объединяет пользователей, выразивших согласие на обработку данных и получение рекламы. С помощью таргетинга и разнообразных рекламных форматов маркетплейс привлекает дополнительные рекламные бюджеты и увеличивает прибыль от продажи рекламы. Потребители, в свою очередь, видят рекламные предложения, которые с высокой долей вероятности могут быть им интересны.

«Реклама направлена на привлечение потребителей на еком-площадку, где можно выбрать товар по привлекательной цене. Эта стратегия может помочь селлерам достичь низкого показателя ROAS– возврата инвестиций в рекламу. Подход также способствует росту GMV (общий объем оборота товаров) маркетплейса и привлечению новых денежных потоков от продажи рекламы. Стратегия может увеличить NPS (индекс лояльности потребителей), что указывает на более высокую лояльность потребителей к маркетплейсу и повышает вероятность повторных покупок», – добавляет Виталий Герко, директор по рекламным продуктам компании OTM.

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