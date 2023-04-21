В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в 15 райцентрах, селах и коттеджных поселках Брянской области, где проживает более 150 тыс. человек. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в них выросла в среднем на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала сеть в городах Клинцы и Чемерна Клинцовского района, Севске, Мглине, Стародубе, в поселках Суземка, Комаричи, селах Бережок Карачевского района, Добрунь, Отрадное и Свень Брянского района, Березина и Найтоповичи, Унечского района, а также в рабочих поселках Белые Берега и Радица – Крыловка под Брянском.

Компания установила в этих населенных пунктах дополнительные базовые станции и обновила телеком-оборудование на уже имеющихся. В результате модернизации сети зона покрытия скоростного мобильного интернета МТС в Брянской области расширена на 20% и охватывает территорию деловых центров, спальных районов и промышленных зон в городах, частный сектор и коттеджную застройку с садовыми участками в поселках. Это особенно актуально с началом дачного сезона, когда брянцы массово «вывезут» интернет-трафик за городскую черту. Некоторые на майские выходные отправятся в поездки по региону или в Беларусь. Турпоток из Брянской области в соседнюю республику за год вырос более чем вдвое.

«С помощью нашей Big Data мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и отслеживаем, в каких именно локациях требуется усилить сеть и увеличить скорость мобильного интернета. Важной точкой является «прокачка» автотрасс. К теплому турсезону мы обновили телеком-оборудование сразу в трех местах на трассе Р-240 «Брянск-государственная граница с Белоруссией» - в районе Добруни и в Унечском районе. Улучшение связи идет параллельно с капитальным ремонтом и обустройством трассы. На майских выходных туристы смогут пользоваться навигаторами, сервисами онлайн-развлечений в пути. Для грузоперевозок на первом плане — потребность в цифровых услугах в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути, это также теперь доступно после проведенных работ на сети», – сказал директор МТС в Брянске Максим Митькин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.