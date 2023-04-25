Скоростной интернет появился на кировской автодороге

«Мегафон» обеспечил 4G-покрытие на дороге Киров – Советск в районе села Мякиши. Инженеры оператора модернизировали оборудование на этой территории, чтобы жители населенного пункта, автовладельцы и пассажиры могли пользоваться не только звонками, но и современными онлайн-сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Протяженность автодороги, соединяющей Киров и Советск, составляет 135 км. Трасса проходит через значительное число населенных пунктов, в том числе и малых, таких как Мякиши, где живут менее 500 человек. Теперь с помощью скоростного интернета и местные сельчане, и путешественники, проезжающие по этой территории, смогут созвониться по видеосвязи с родными, загрузить карты, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

Также благодаря проведенным работам расширены возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Мы комплексно подходим к развитию сети в Кировской области. Наши базовые станции обеспечивают связь и интернет на дорогах для тысяч жителей и гостей, которые приезжают в регион с деловыми или туристическими целями. Абоненты активно пользуются телеком-сервисами в пути – только с начала года мобильный трафик на трассе Киров – Советск увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 250 тысяч гигабайт. За разговорами в дороге ежедневно пассажиры проводят более 45 тыс. минут», – сказал директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

Оператор планомерно развивает сеть вдоль транспортных артерий Кировской области. Ранее специалисты компании расширили территорию покрытия на Транссибирской магистрали в районе поселка Зеленый, на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона, а также улучшили сигнал на федеральной автомобильной дороге Р-176 «Вятка» около города Яранска, сел Вишкиль и Боровка.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.