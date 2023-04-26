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4G «Мегафона» пришел на Двинскую землю

«Мегафон» запустил быстрый мобильный интернет в поселках Белогорский и Усть-Пинега Холмогорского района Архангельской области. У более 2000 жителей, наравне с горожанами, появилась возможность пользоваться скоростями интернета до 30 Мбит/с, а также общаться с друзьями и родственниками в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты компании развернули LTE в диапазоне 1800 МГц, что увеличило емкость сети и обеспечило высокие скорости мобильного интернета в населенных пунктах. Помимо поселков, интернет появился на участке дороги регионального значения Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, а также вдоль рек Северная Двина и Пинега.

«Мы продолжаем работать над расширением покрытия во всех районах Архангельской области и заходим со связью даже в малонаселенные пункты, что является значительным шагом на пути устранения цифрового неравенства. Доступ к мобильным услугам связи становится все более важным, особенно для жителей тех регионов, где невозможно проведение домашнего интернета. Наша статистика подтверждает эту потребность: с появлением 4G объемы трафика в Усть-Пинеге увеличились в два раза, а в Белогорском 74% всего трафика приходится на LTE сеть», – сказал Алексей Михайлов, директор «Мегафона» в Архангельске.

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«Мегафона» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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