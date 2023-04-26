Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 июня 2023 г. организовать общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел очередную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.

В ней приняли участие более 100 человек: руководители рабочих групп, представители операторов связи, компаний-лидеров, госкорпораций и отраслевых ассоциаций, а также представители субъектов России.

Руководители 11рабочих групп совместно с Минцифры представили результаты работы за месяц, по итогам выступлений были отмечены ключевые инициативы, имеющие наибольшее значение для отрасли связи.

«Разработка Стратегии отрасли связи идет по поручению Президента России Владимира Путина. До конца мая проект должен быть представлен в Правительство России. Минцифры необходимо до середины мая выработать общее целеполагание с численными измеримыми SMART-метриками. Важно по каждому направлению определить показатели по достижению технологического суверенитета. До 1 июня прошу Минцифры организовать общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил Минцифры, Минфину и Минэкономразвитию рассмотреть предложения по финансовому обеспечению реализации Стратегии отрасли связи.

Среди основных целей развития Стратегии были определены: обретение контроля над инфраструктурой связи России, достаточного для обеспечения национального суверенитета и устойчивого развития страны, а также развитие конкурентоспособных, современных и качественных услуг связи для граждан, бизнеса и госорганов.

«Из целей вытекает 15 стратегических задач. На следующем этапе работа будет продолжена в сторону проработки уже конкретных мероприятий. Мы также собрали более 70 предложений в рамках группы по нормативному регулированию, структурируем их. Рабочая группа по финансам будет работать не столько с текстом Стратегии, сколько с проектом плана мероприятий по ее реализации, будет конкретизировать положение Стратегии. Отельные мероприятия, скорей всего, потребуют государственного финансирования», – отметил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.