«Мегафон» улучшил связь в четырех округах Омска

«Мегафон» модернизировал существующую телеком‑инфраструктуру и расширил зону действия сети четвертого поколения в столице Омской области. Инженеры компании провели работы в Центральном, Кировском, Ленинском и Советском округах города. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE с расширенной зоной действия абоненты компании получили более стабильный сигнал 4G в отдаленных от базовых станций локациях, а также в зданиях и закрытых помещениях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря расширению емкости сети жители районов теперь могут по максимуму использовать привычные цифровые сервисы, даже если в Интернет выходят одновременно тысячи человек. Работы проводились в районе улиц Авиагородок, Коттеджная, Красный Путь, 10 лет Октября, Ленинградская Ватутина и Садовая. В этих локациях скорость и стабильность 4G повысились не только в жилых кварталах, но и в социально-значимых объектах, расположенных неподалеку, в том числе больницах, поликлиниках, образовательных учреждениях, парках и скверах.

Отличительная особенность используемого «дальнобойного» диапазона LTE заключается в возможности обеспечения покрытия 4G на значительном пространстве – до 35 км, а также способности лучше проходить через препятствия. Обновленная сеть не только повысит комфорт интернет-серфинга, но и расширит возможности для использования современной технологии голосовых звонков VoLTE с высокой четкостью звука.

«Мегафон давно создал в Омске надежную и качественную инфраструктура, но мы постоянно изучаем состояние нашей сети, чтобы улучшать ее параметры там, где это необходимо. Инженеры компании пользуются возможностями Big Data, чтобы прогнозировать активность абонентов, а также ориентируются на обратную связь от пользователей. Постоянная модернизация, основанная на таком всестороннем анализе, позволяет нам закрывать потребности омичей в быстром интернете и надежной голосовой связи. Тысячи гаджетов стабильно работают в нашей сети даже в условиях растущего трафика, который с каждым годом увеличивается в столице региона на 15–20%», — сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.