«Мегафон» улучшил покрытие в Вятском – самом красивом селе России

Жители и гости, приезжающие отдохнуть в популярное туристическое место Ярославской области смогут пользоваться связью 4G не только в селе, но и в его окрестностях. «Мегафон» в два раза увеличил 4G покрытие в штаб-квартире ассоциации «Самых красивых деревень и городков России». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Увеличение радиуса работы объектов связи позволило «Мегафону» «накрыть» скоростным мобильным интернетом не только жилые дома и памятники Вятского, но и близлежащие деревни Кондрево, Насоново, Кадниково, Елохино, Першино. Охват стандарта LTE-900 составляет примерно 10 км, поэтому его сигнала хватает не только для населенных пунктов, но для прилегающих автомагистралей на Любим и Ярославль.

Любители русской старины и хрустящих вятских огурчиков теперь смогут использовать мобильный интернет во всех популярных туристических локациях села. Здесь находятся уникальный градостроительный комплекс XVIII—XIX веков, более 10 музеев и насчитывается более 50 памятников архитектуры: это бывшие купеческие и крестьянские дома, чайные и трактирные заведения, бани, богадельни, уникальная гостиница, ресторан-музей и киноконцертный зал под открытым небом. Абонентам оператора доступны видеозвонки, размещение фото и видео в соцсетях или мессенджерах, разговоры по телефону с помощью технологии VoLTE.

По данным «Мегафона», за последние два года туристический поток в Вятское увеличился в два раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в четыре раза. Наибольшим спросом музеи кухонной машинерии, пожарного дела и другие местные достопримечательности пользуются у москвичей. Жители столицы лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится более 30% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают в самое красивое село России: Республика Коми, Самарская, Кировская и Нижегородская области. Несмотря на расстояние среди зарубежных гостей Вятское популярно у путешественников 30 стран мира.

Находясь в знаменитом селе, путешественники чаще используют мобильный интернет, чем голосовую связь. Ежемесячно они прокачивают более 11 тыс. ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 3000 фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов каждый месяц здесь составляет около 200 тыс. минут. За это время можно проехать из Москвы до Вятского туда и обратно более 270 раз.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.