МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в самом солнечном городе России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о модернизации и расширении сети 4G в городе Борзя крупном транспортном узле Забайкалья. Благодаря новым базовым станциям, установленным в центральной и восточной части города, скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Забайкальский город Борзя возглавляет рейтинг самых солнечных городов России, солнце здесь светит почти 2900 часов в год. Новое телеком-оборудование разгрузит густонаселенные центральную и восточную части города, где расположены административные учреждения, городской бассейн, школы, торговые центры и городской сквер, известный среди борзинцев, как «солнечный парк». Теперь жители и гости города, наслаждаясь солнечной погодой, могут подключаться к сети на высоких скоростях и с комфортом пользоваться самыми современными сервисами экосистемы – онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и развлекательными площадками.

«Модернизация мобильной сети положительным образом сказывается на привлечении туристов и развитии туристической инфраструктуры в регионе. Благодаря ранее проведенным работам скорость мобильного интернета возросла в полюбившихся местах отдыха у жителей и гостей края. В прошлом году мы оцифровали исторический центр Читы, прокачали трассу на Байкал, а также к рекам и озерам с отличной рыбалкой. Высокоскоростной интернет также стал доступен для 10 отдаленных сел Забайкалья, популярных у экотуристов, любителей наблюдать за дикой природой, этнографов и краеведов. Появление надежной связи — это возможность использовать цифровые сервисы и соцсети, электронные карты и навигационные приложения, а также безопасность в пути и на отдыхе», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

На сегодняшний день связь МТС есть в 430 населенных пунктах Забайкальского края, на территории которых проживает 96% населения региона.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.