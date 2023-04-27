МТС запустила скоростной интернет на 2 участках федеральной трассы Чуйский тракт в Республике Алтай

МТС расширила покрытие сети 4G федеральной трассы Р-255 «Чуйский тракт» в Республике Алтай. Голосовая связь и «пробивной» интернет LTE-900 стали доступны автопутешественникам ещё на двух участках главной автотрассы региона.

Сигнал 4G сопровождает теперь автомобилистов практически на всем пути от Акташа до Курая. Высокоскоростной мобильный интернет LTE-900 теперь доступен жителям этих двух горных сел, где совокупно проживает более 3 тыс. человек, а также постояльцам многочисленных турбаз и отелей, расположенных в селе Акташ – популярном туристическом месте. Село находится близ одного из самых посещаемых мест Горного Алтая – Акташского ретранслятора, и служит транзитом для путешественников вглубь заповедного Алтая – на Улаган и перевал Кату-Ярык, а также в Кош-Агач, на Марсовые поля и плато Укок.

Скорости мобильного интернета на трассе достаточно для работы онлайн навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента. Автопутешественники и водители могут оставаться на связи, а пассажиры – не скучать в пути.

«Мы планомерно расширяем покрытие 4G вдоль алтайского участка федеральной трассы Чуйский тракт, чтобы на главной транспортной артерии региона и одной из красивейших автодорог мира становилось всё меньше белых пятен. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет сегодня важны для комфортна и безопасности автомобилистов. В то же время цифровые сервисы становятся доступным жителям деревень и посёлков, мимо которых проходит трасса», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.