CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Sitronics Group разработала платформу интернета вещей для дистанционного управления теплоэнергоресурсами и оборудованием предприятий

Sitronics Group (входит в «АФК «Система») разработала платформу, которая позволяет удаленно управлять системами, агрегатами и ресурсами промышленного предприятия с помощью устройств и датчиков. Платформа интернета вещей (IoT) собирает и анализирует данные с размещенных на объектах мониторинга датчиков в одном месте, а также позволяет конфигурировать их.

В числе решаемых задач комплексный учет и управление ресурсами, включая электроэнергию, тепло, воду, газ, а также мониторинг и диагностика инфраструктурных объектов и оборудования. Решение показывает актуальное состояние объектов и определение источников потерь, дает возможность управлять реле и запорными устройствами при необходимости, учитывает установку и замену приборов учета, позволяет задавать параметры их опроса.

«Сегодня IoT-устройства следят за уровнем потребления ресурсов и оборудованием. На одном предприятии могут функционировать тысячи датчиков. Платформа делает использование этих данных и работу с объектами мониторинга более оперативной и позволяет быстрее реагировать на нештатные и аварийные ситуации. А самое главное – увеличивает энергоэффективность предприятия и снижает расходы как за счет сокращения потерь ресурсов, так и за счет автоматизации и более эффективного управления», – сказал директор департамента программных продуктов и решений Sitronics Group Алексей Сечкин.

Платформа состоит из функциональных подсистем диспетчеризации, управления приборами, аналитики и безопасности. Она позволяет настраивать устройства, отправлять команды, контролировать и прогнозировать события, находить неполадки, управлять доступом к системам и объектам. Встроенные инструменты визуализации данных и состояния устройств упрощают и ускоряют обработку информации. Решение дает возможность подключить для контроля и мониторинга тысячи устройств, а также поддерживает основные протоколы обмена данными (NB-IoT, LoRa, Wi-Fi и другие).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще