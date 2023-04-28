4G «Мегафона» достиг максимальной скорости в Ленинградской области

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Ленинградской области до 110 Мбит/с. Как отмечают аналитики компании, показатели скорости замерялись в условиях активной нагрузки на сеть. При такой скорости можно за минуту скачать часовое видео с разрешением 4К. Высокого значения удалось достичь благодаря завершению одного их этапов модернизации сети в регионе – расширению полосы в диапазоне 2100 МГц, который используется для передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора улучшили показатели сети во всех районах Ленобласти, реализовав программу рефарминга на более чем 650 объектах связи. Рефарминг – перевод частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE. Процедура позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Модернизация существующей телекоммуникационной инфраструктуры позволила не только повысить качество мобильной сети, но и перераспределить нагрузку между базовыми станциями, чтобы абоненты в области могли получать качественные услуги связи даже в летний сезон, когда в регионе отмечается пиковая нагрузка на сеть.

«Ежегодно в апреле мы отмечаем возрастающий трафик на сети в Ленобласти. По данным аналитиков компании, в текущем месяце потребление мобильного интернета выросло на 15% относительно прошлого месяца. В период майских праздников этот показатель будет еще выше – люди активно выезжают за город. Чтобы наши абоненты могли пользоваться привычно высокими скоростями как в городе, так и за его пределами, мы стараемся использовать все возможности для развития инфраструктуры – строить новые базовые станции или расширять технический ресурс на существующих», – сказал директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.