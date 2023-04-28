МТС добавила скорости Казанскому Кремлю к туристическому сезону

МТС, цифровая экосистема, завершила работы по улучшению качества связи в Казанском Кремле и на прилегающей территории. Компания установила здесь новое оборудование и провела оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для татарстанцев и гостей республики на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перед активным туристическим сезоном МТС усилила сеть в центре Казани. В зону ускорения 4G интернета вошли главный туристический объект столицы Татарстана – музей-заповедник «Казанский Кремль», любимое место горожан для пеших прогулок, катания на роликах и самокатах - набережная реки Казанки, а также центральный стадион и цирк.

«Казань традиционно остается в ТОПе направлений для поездки на майские праздники. Так, по данным нашего сервиса МТС Travel, в этом году столица Татарстана уступила только Санкт-Петербургу, заняв второе место по количеству бронирований жилья на длинные выходные. Работа по укреплению сети по всей республике МТС ведет беспрерывно, при этом есть отдельные «туристические» локации с сезонным ростом нагрузки. Мы готовы к приему гостей – МТС ускорила здесь интернет, который с комфортом позволит делиться впечатлениями с близкими в поездке, использовать развлекательные сервисы нашей экосистемы – гулять с онлайн-гидами по Казанскому Кремлю и татарстанским достопримечательностям, читать книги и слушать подкасты в МТС Строки, смотреть кино и сериалы на KION и другие», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.