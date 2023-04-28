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МТС обеспечила жителей ЖК «ЗИЛАРТ» гигабитным интернетом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к гигабитному домашнему интернету жильцов и объекты социальной инфраструктуры жилого комплекса «ЗИЛАРТ» – флагманского столичного проекта «Группы ЛСР», одного из ведущих строительных холдингов России. Благодаря высокоскоростному интернету жители комплекса могут пользоваться любыми интернет-сервисами сразу на нескольких устройствах без потери качества. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила доступ к домашнему интернету по волоконно-оптической технологии GPON на скорости до 1 Гбит/с более 4800 квартир, введенных в эксплуатацию в корпусах «ЗИЛАРТа». Благодаря высокоскоростному интернету новоселы могут пользоваться цифровыми сервисами и услугами связи через домашнюю Wi-Fi-сеть сразу с нескольких устройств. МТС также обеспечила проводным интернетом три социально-значимых объекта, относящихся к ЖК «ЗИЛАРТ»: одну из самых больших школ в России и два детских сада. Интернет будет проведен во все остальные корпуса комплекса по мере их сдачи в эксплуатацию.

«Мы понимаем, насколько важно иметь надежный доступ к скоростному интернету сразу же после заселения, поэтому сотрудничаем с застройщиками, обеспечивая связь в домах на этапе строительства, — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. — Мы активно развиваем сеть фиксированной связи в новостройках Москвы и области, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми сервисами экосистемы компании вне зависимости от того, живут ли они в давно сложившихся локациях или в новых районах массовой застройки».

Гигабитный интернет появится в 2023 г. и в других новостройках Москвы и области. МТС ведет строительство сети домашнего интернета по всему Московскому региону, включая такие районы Москвы как Некрасовка, Коммунарка, Раменки, Куркино, так и в городах Подмосковья: в Балашихе, Подольске, Дмитрове, Чехове и др.

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. Сеть GPON подведена к 94% домохозяйств в Москве и до 70% в областных городских округах в зависимости от конкретного населенного пункта. Благодаря высокоскоростному интернету современными цифровыми сервисами в регионе могут пользоваться жители 4,7 млн домохозяйств.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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