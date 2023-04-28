МТС прокачала интернет в районе самого живописного маяка Приморья

МТС, цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети на полуострове Балюзек, в Ольгинском районе Приморья. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета на базе отдыха, в районе маяка и на побережье залива Владимира выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам, посещающим полуостров Балюзек, пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, комфортно общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Также современная связь поможет находиться на связи со службами спасения, обеспечив безопасность отдыхающих.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в популярных туристических местах Приморского края. В преддверии майских каникул и сезона отпусков мы традиционно модернизируем сеть и расширяем покрытие в местах летнего отдыха. Так, связью «четвертого поколения» покрыты большинство бухт на юге Приморья - Астафьева, Триозерье, Спокойная и др. Наличие современной связи в таких местах повышает туристическую привлекательность региона и позволяет сделать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.