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Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием

Разработчик интеллектуальных решений для судоходства Sitronics KT начала поставлять судостроительному предприятию Emperium комплекс радионавигационного оборудования. Обе компании входят в Sitronics Group.

Emperium – судостроительное предприятие, запустившее серийное производство электросудов класса река – море для пассажирских перевозок. В числе разработок катамараны и суда для водных прогулок и экскурсий, а также для использования в качестве водных автобусов-электроходов.

В портфеле компании Sitronics KT разработки для автономной навигации, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, береговых систем автоматической идентификации судов. Компания производит АИС-аппаратуру, позволяющую решить вопросы получения информации о судах в акватории, обмениваться информацией, отслеживать состояние судна и ситуацию на пути следования.

Для строящихся на верфи Emperium электросудов Sitronics KT обеспечивает поставку всего комплекса радионавигационного оборудования, включая собственные решения.

В планах компании Sitronics KT – расширение поставок комплексных систем собственного производства для электросудов, таких как автоматическая идентификационная система (АИС), интегрированная навигационная система (ИНС), электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС), радиолокационный дисплей и других.

В Sitronics Group, в которую входят обе компании, отмечают, что таким образом будет увеличена доля собственных решений при производстве электросудов.

«Мы к этому шли с того момента, как в прошлом году среди наших бизнес-направлений появилось судостроительное предприятие, поскольку компетенции обеих дочерних компаний комплементарны. Мы задались целью запустить не просто массовое серийное производство инновационных для России судов на электротяге, но и сделать его максимально независимым, в том числе от иностранных технологий», – сказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

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