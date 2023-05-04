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На даче как дома: в Чистых Прудах «Мегафон» улучшил 4G-покрытие

«Мегафон» улучшил 4G-покрытие в микрорайоне Чистые пруды города Кирова. Инженеры оператора запустили новый слой LTE, и теперь горожанам доступна средняя скорость мобильного интернета 30 Мбит/с. Это позволит использовать новые возможности для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Теперь владельцы садовых участков и частных домов, расположенных на этой территории, смогут созвониться по видеосвязи с родными, почитать новости и пообщаться в социальных сетях, а также посмотреть новые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Благодаря быстрому интернету приложение на смартфон можно скачать меньше чем за минуту – например, чтобы установить «Госуслуги» понадобится около 20 с.

Новое качество мобильного интернета стало доступно для студентов и преподавателей Вятской сельскохозяйственной академии, один из факультетов которой расположен в микрорайоне Чистые Пруды. Современными телеком-услугами также смогут воспользоваться жители и дачники слободы Вахрино.

«Мы планомерно увеличиваем число мест, где кировчанам доступны высокие скорости мобильного интернета – в любимых местах отдыха, парковых зонах, пляжах на реках и озерах, в коттеджных поселках и садовых товариществах. В весенне-летний период именно здесь фиксируется рост трафика, поэтому наши специалисты, проанализировав нагрузку на базовых станциях, заранее провели необходимые работы на сети, чтобы обеспечить жителей региона современными телеком-услугами», – сказал директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

Также благодаря модернизации базовых станций расширены возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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