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МТС улучшила связь в пригороде Барнаула

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в Томском районе. В преддверии дачного сезона высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в населенных пунктах, где располагаются садовые и дачные участки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС четвертого поколения впервые стала доступна в поселке Научный городок, СНТ Обь и Обь-1. Здесь расположены летние дачи и сады барнаульцев, а также дома, где владельцы которых используют их круглогодично. Теперь ценители отдыха на природе смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом.

«Скоро лето, и пригород Барнаула вновь оживет благодаря многочисленным дачникам. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкость сети там, где это необходимо. Важно, чтобы барнаульцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В 2022 г. доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили владельцы СНТ, расположенных вдоль Заринского тракта — «Черемшанка», «Березовая Роща», «Вагонник», «Дружба», «Надежда», «Вагоностроитель 2», «Феникс», «Энергостроитель», «Голубцовское», «Сигнал» и «Ст.40 км».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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